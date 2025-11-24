TT Biella: Grand Prix Giovanile e quinta giornata di campionato a squadre FOTO

Domenica a Novara si è svolta la seconda prova del Grand Prix Regionale Giovanile dove un’ottantina di giovani atleti, in rappresentanza di 13 sodalizi sportivi, hanno preso parte alle varie gare. Presenti, tra gli altri, anche gli aostani del Coumba Freide ed i liguri del Villaggio Sport di Chiavari che, con un ricco pulmino, hanno raggiunto la sede di gara.

Ottimi i risultati dei giovani del TT Biella con dieci medaglie conquistate. Alessandro Rizzo di bronzo nell’under 11 e under 13; Chiara Palma d’argento nell’under 21,;Cristina Fazzari seconda nell’under 15 e terza nella categoria superiore; Gabriele Carisio vincitore nell’under 21; Giacomo Riva primo nell’under 11 e secondo nell’under 13; infine, Jacopo Siciliano d’argento sia nell’under 15 che nel nell’under 17. Gli altri atleti del TT Biella che hanno giocato sono Daniele Milanesi, Davide Ronsisvalle, Jacopo Aimaro, Leonardo Mercuri, Lorenzo La Porta e Lorenzo Piemontese. Molto interessante è stata la presenza del ligure Umberto Baffigi, appartenente alla categoria under 11, che figura al secondo posto nelle classifiche nazionali: un ottimo banco di prova per i biellesi Giacomo Riva e Alessandro Rizzo, rispettivamente posizionati al numero tre e quattro di queste classifiche. Purtroppo l’abbinamento degli incontri ha sempre previsto, sia nella gara under 11 sia in quella superiore, lo scontro, in semifinale, tra i due “enfants terribles” biellesi, per cui a incontrare il bravo atleta ligure è sempre stato Giacomo, vincitore in entrambe le semifinali sull’amico Alessandro. La partita conclusiva dell’under 13, giocata al mattino, ha visto la vittoria di Baffigi, mentre quella della categoria inferiore, disputata nel pomeriggio, ha visto la vittoria di Giacomo Riva. La prossima gara del Grand Prix è fissata per domenica 21 dicembre a Villadossola.

Campionati a squadre.



Serie B2 - Girone D.

I portacolori del TT BIELLA Carrozzeria Campagnolo, in B2, impegnati in terra ligure ad Arenzano e seguiti da coach Sergei Mokropolov, con una brillante prestazione, hanno superato i genovesi del Luigi Rum, scesi in campo in formazione tipo, con il punteggio di 5 a 4. A propiziare l’importante risultato è stata la maiuscola prestazione di Francesco Gamba che, con i tre punti messi in carniere, ha trascinato i compagni alla vittoria. A completare l’opera ci hanno pensato David Dabbicco e Matteo Passaro che si sono entrambi imposti ad Agosti. A secco Giacomo Forno che ha giocato una sola partita contro il bravo atleta spagnolo Hugo Herrero Cardillo. Da segnalare l’incontro di David Dabbicco opposto a Volterrani, che si è concluso solamente al quinto set con un match ball non trasformato (6/-4/3/-8/10).

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,10; Asd Area 172,8; Villaggio Sport Tt,8; T.T. Enjoy Fornoo Senza Glutine,6; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,4; Luigi Rum Compagnia Unica,2; Asd Tt Gasp Moncalieri,2; Asd Cus Torino,0.



Serie C2 - Girone A.

La compagine del TT BIELLA Farmacia Balestrini, ha subito una brutta sconfitta a Novara dalla formazione di casa. Solamente Luca Lanza ottiene due vittorie su due partite disputate, tre a zero a Mussa e tre a uno a Panaite. Nulla da fare per Giacomo Cenedese e Lodovica Motta, che si vede rimontare da Palazzo un vantaggio di due set.

Classifica: Tt Novara C,6; Asd Splendor - Unipol Di Bocchio,6; Asd Tt Gasp Moncalieri B,6; G.S. G. Regaldi Novara,6; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,4; Tennis Tavolo Torino C,2; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,0.

Serie D1 – Girone C.

La formazione del TT BIELLA Biella-Legno impatta in casa con i cossatesi dello Splendor; un punto a testa per i biellesi Gabriele Marfisi e Stefano Torrero su Zoppello e Federica Prola su Motta. Completava la formazione ospite Pegoraro. Si è limitato a sostenere i compagni dalla panchina senza scendere in gara il capitano Stefano Erba.

Classifica: Asd Splendor - Gentile Impianti,9; Tt. Biella-Legno,9; Coumba Freide B,8; Coumba Freide A,6; Tt Vercelli Team Bosco,3; Sisport B,2; Valledora Alpignano Superpigiamini,2; Valledora Alpignano Top Gun,1.

Serie D2 – Girone A.

Un pareggio in casa anche per la squadra del TT Biella - Pizzeria Giordano che milita nel girone A di D2. Dopo una partenza disastrosa, i lanieri mettono ancora una pezza a un incontro che pareva ormai irrimediabilmente compromesso. Michele Motta cede a Milani (-4/8/-7/8/7), Federico Arno a Marinone (11/-4/14/-7/5) e Gianni Massazza in tre set a Graziano. Poi la musica cambia, Federico Arno supera Milani, Michele Motta batte Graziano e Gianni Massazza, infine, s’impone a Marinone.

Classifica: Tt. Oleggio B Bar Italia 61,8; Tt. Ossola A Mulino San Giorgio,7; Tt. Ossola 2000 Junior,6; Tt Novara A,6; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,6; Baveno B,3; Asd Splendor - Siviero Elettronica,1; San Giuseppe,1.

Serie D2 – Girone C.

Ancora un incontro a senso unico per il team del TT Biella - Unipol Renaldo, nel girone C di D2. Il match si è chiuso con il punteggio di 6 a 0 a favore dei biellesi: per Andrea Manicotto, Roberto Fazzari e Traian Muscalu una salutare “passeggiatina”, mentre per gli ospiti del Valledora Alpignano Next, D’Agostino, papà e figlio, e Giacchetta, non c’è stato veramente nulla da fare.

Vittoria decisamente meno scontata quella della formazione del TT Biella - Barbera Auto, che ha affrontato il Coumba Freide e si è imposta con il punteggio di 4 a 2. E’ da segnalare la tanto inattesa quanto gradita vittoria, sul bravo Nicolet, di Gabriele Carisio, che, in campionato, ha sinora vinto due sole partite sulle dieci disputate; tuttavia, entrambe sono state determinanti alla conquista dell’intera posta contro le due formazioni valdostane, su Tos contro il Pont-Donnas e sabato contro gli aostani. Hana Hamad, sempre più convincente, conserva l’imbattibilità con le vittorie su Tonin e Rolando, mentre va a segno anche il capitano Federico Arno che supera Tonin.

Classifica: Asdtt Ivrea,10; Tt. Biella - Unipol Renaldo,9; Valledora Alpignano Lions,6; Coumba Freide,5; Tt. Biella - Barbera Auto,5; Sisport A,2; Tt Pontdonnas,2; Valledora Alpignano Next,1.

Serie D3 – Girone B.

Nel campionato di D3, girone B, letteralmente dilaganti i giovanissimi del TT Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin, che espugnano la Sisport con un perentorio sei a zero. Tutti a segno, due vittorie a testa per Daniele Milanesi e Jacopo Siciliano ed una per Lorenzo La Porta. Per la quadra ospitante hanno giocato Caposeno, Conte, Esposito e Tuffu.

Classifica: Asd Splendor - Mb Line,8; Coumba Freide,6; Tt. Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin,5; Santhia,4; Asdtt Ivrea A,3; Sisport C,2; Enjoy Young,2.