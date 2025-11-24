Tennistavolo, ottimo secondo posto per Leonardo Ingribelli al Grand Prix di Novara

Buona prova del settore giovanile dello Splendor Autogarbaccio/ MB Line nella seconda prova del Grand Prix regionale a Novara. Leonardo Ingribelli è sul podio nell'Under 9 maschile dietro al forte atleta del Tennistavolo Torino Soria.

Nell'Under 17 ottavi per Leonardo Alvarado e Lorenzo Caschili mentre raggiunge i quarti Mattia Zoppello. Nell' Under 19 /21 quarti per Lorenzo Caschili e Mattia Zoppello e quarti anche per Leonardo Alvarado nell'Under 15. Lottano ma escono nelle eliminatorie Under 13 gli esordienti Alessandro Marinone e Giovanni Costa, sempre Costa esce nelle eliminatorie dell'Under 11.

Nonostante le poche presenze ottimi risultati per i ragazzi della società cossatese, autori tutti di ottime prestazioni. Prossimo appuntamento a Domossola il 21 dicembre.