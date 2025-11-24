Due giorni di buoni risultati per Ginnastica Biella

Sabato 22 e domenica 23 novembre 2025, un fine settimana denso di impegni per Ginnastica Biella e la Tecnica Irina Sitnikova. Due giorni di gare per le giovani ginnaste in tutte le categorie Silver, presso la Struttura della Società Pietro Micca a Biella.

Nell’ordine, sono scese in pedana, Leila Pennino, Emma Trevisan in categoria LA Allieve, mentre in categoria LB Base Emma Gheoghe, Matilde Corona e Francesca Bognolo hanno tutte ben figurato, con buone gare utili a prendere il ritmo e fare esperienza. Diverso il discorso in categoria LB Avanzato. Qui sono scese in campo Matilde Grampelli e Chiara Lepori, che bravissima, ha conquistato un meritato podio per la terza posizione.

Anche Gloria Ribaldone, quarta il Categoria LC Base, svolge molto bene la sua gara. A lei è mancato solo un poco di fortuna in più per salire sul podio, ma vanno comunque i complimenti della società per i progressi compiuti. Altro podio per Olivia Zai, in categoria LC Avanzato. Felicissima, Olivia ha raggiunto un ottimo secondo posto meritatissimo con un’ottima gara. Podio anche per Adele Silva in categoria LC3 Avanzato, terza posizione e ancora un terzo posto anche per Marianna Antonini per la categoria LD3 Avanzato. A tutte le atlete di Ginnastica Biella, i complimenti della società per i risultati ma soprattutto per l’impegno e i miglioramenti visti sul campo gara.