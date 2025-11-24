Bocce, pari per la San Secondo Bennese

L'unica squadra biellese partecipante al campionato di Prima Categoria del settore Ovest, la San Secondo Bennese, ha esordito sabato scorso contro la Tre Valli di Villanova Mondovì Cuneo pareggiando 10-10. Dopo un avvio negativo con le prime quattro prove tutte perse, la squadra di Benna si è rifatta nel secondo e terzo turno vincendo cinque prove su sei.

Nel primo turno: la coppia con Marco Consolini-Marco Barattino 5-19, quella composta da Filippo Garbaccio-Marco Vigna Ton 6-10. La terna con Andrea Allorio-Marco Galeotti-Gianni Ramasco quest'ultimo sostituito da Luca Scaglia 1-13, nell'individuale Manuel Chiavenuto 9-10. A questo punto il manager Giulio Chiavenuto ha cambiato l'assetto della squadra, e i risultati si sono subito visti. Nei tiri di precisione Edoarda Graziano 12-9, Marco Vigna Ton 11-1; nell'individuale Luca Scaglia 13-12; in coppia Graziano-Barattino 11-6, nell'altra coppia Paolo Turati-Allorio 8-4; solo la terna ha perso con Pierangelo Beraldo-Giulio Chiavenuto-Garbaccio 7-13.

Tutti i risultati: Tre Valli - San Secondo Bennese 10-10, Ponte Masino - Saviglianese 6-14, Vottignasco - Stazzanese 16-4, Cairese - Rapallese 14-6, Masera - Sangiorgese 14-6, Pergittone - ABC Trofarello (rinviata al 6/12). Questa fase di campionato prevede incontri di sola andata, le prime due società classificate accederanno alla Final-Four con le vincenti dei play off: 3a contro 6a e 4a contro 5a. Verrà promossa in Serie B la vincente della finale.

Non sono previste retrocessioni.