Fuoristrada: biellesi sul podio alla cronoscalata di Tandalò

Si è svolta nel fine settimana la cronoscalata di Tandalò, nel cuore della Sardegna, appuntamento che quest’anno ha visto al via 150 equipaggi. La nota salita su terra, resa ancora più impegnativa da una sorprendente nevicata nella giornata di sabato, ha offerto spettacolo e competizione di alto livello.

Tra i protagonisti della categoria fuoristrada figurano due piloti biellesi, entrambi alla guida della Mini TDI seguita da F Power. Serena Rodella ha conquistato il terzo posto nel gruppo B e il terzo gradino del podio nella categoria Diesel. Risultato di rilievo anche per Davide Ferraris Potino, che ha firmato la vittoria nel gruppo B e nella classe B2, affiancato alle note dalla sorella Margherita.

Il prossimo appuntamento è fissato per metà dicembre in Croazia.