Truffe agli anziani e reati predatori, come difendersi: a Tollegno se ne parla con i Carabinieri

Giovedì 27 novembre, alle 16, presso il Cineteatro Felix, a Tollegno, si terrà un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani e dei reati predatori. Interverranno il sindaco Daniele Ghisio per i saluti istituzionali e il Luogotenente Alessio Beretta, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Biella.
Durante l’iniziativa verranno fornite indicazioni pratiche per riconoscere raggiri come finti tecnici, falsi carabinieri, telefonate-truffa, contatori, incidenti falsi, richieste di risarcimento o verifiche su denaro e gioielli, oltre a raccomandazioni essenziali come non aprire a sconosciuti, non consegnare valori e contattare sempre numeri ufficiali.