Ponderano, aperto un nuovo cantiere

A Ponderano sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale compromesso nell'ambito delle operazioni di sostituzione delle tubazioni per la distribuzione del gas metano. Questo intervento si è reso necessario a seguito dell'obsolescenza della rete di distribuzione attuale, che richiede un adeguato aggiornamento per garantire la sicurezza e l'efficienza del servizio. Le attività previste comprendono la fresatura del manto stradale esistente, seguita dalla posa di un nuovo tappeto d’usura.

"Grazie a questo intervento - spiega il sindaco Roberto Locca -, i cittadini di Ponderano potranno beneficiare di un tratto di strada completamente rinnovato, che contribuirà così a un significativo miglioramento della viabilità e della qualità dei servizi offerti. Questi lavori rappresentano solo uno dei molteplici sforzi della nostra amministrazione volti al potenziamento delle infrastrutture locali, a favore del benessere della comunità ponderanese. Il nostro impegno costante è quello di garantire standard elevati e una qualità della vita superiore per tutti gli abitanti del paese. Continueremo a lavorare con determinazione per il progresso e lo sviluppo di Ponderano, certi che queste migliorie porteranno benefici duraturi all'intera collettività".