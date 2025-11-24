Natale a Candelo, il borgo medievale si veste di luce

Anche quest’anno Candelo si prepara a vivere il periodo più magico dell’anno con un progetto che unisce tradizione, partecipazione e bellezza. L’amministrazione comunale, con il supporto dell’Assessorato alla Gentilezza, ha approvato l’iniziativa “Natale a Candelo: la città si veste di luce”, un percorso luminoso e decorativo diffuso che accompagnerà cittadini e visitatori durante le festività natalizie.

“Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Candelo, che ne curerà la parte organizzativa ed economica, in sinergia con gli uffici comunali per gli aspetti tecnici e di sicurezza – riporta la capogruppo di Candelo nel Cuore Erika Vallera - Il Comune sosterrà e coordinerà l’iniziativa, garantendo il patrocinio e la promozione ma senza oneri diretti a carico del bilancio comunale. Inoltre, la partecipazione sarà davvero di tutti: cittadini, commercianti, associazioni e imprese locali sono invitati a contribuire decorando giardini, balconi e vetrine, per donare luce e calore alle nostre vie e rendere ancora più accogliente il nostro paese. Si tratta di una sperimentazione che potrà diventare un appuntamento stabile”.