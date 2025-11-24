Successo di Cuore e Sport per Cervo Valley MTB, cena sociale con premiazioni e lotteria benefica FOTO

Si è conclusa nel modo più festoso e significativo possibile la stagione di attività sportiva di Cervo Valley Mtb, con la cena sociale, tenutasi lo scorso sabato.

L'evento ha visto una grande partecipazione di soci, atleti, famiglie e simpatizzanti, uniti per celebrare i successi recenti e, soprattutto, per fare del bene. Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio la premiazione dei bambini che hanno appena concluso il corso base di mtb. Il percorso formativo, durato otto lezioni, non solo ha insegnato ai piccoli partecipanti le basi dello sport, ma ha anche trasmesso i valori fondamentali di lealtà e spirito di squadra.

I giovani atleti, visibilmente emozionati, hanno ricevuto i meritati riconoscimenti tra gli applausi dei presenti, a testimonianza dell'impegno profuso e dei progressi compiuti. Il culmine è stato raggiunto con la lotteria in beneficenza. Grazie alla generosità dei partecipanti e degli sponsor, sono stati raccolti fondi sminteramente devoluti in beneficenza in memoria del grande ciclista Michele Scarponi.“Onorare la memoria di un campione come lui significa non solo ricordare le sue imprese sportive, ma anche perpetuare il suo sorriso e la sua dedizione. La beneficenza è il modo migliore per farlo” ha sottolineato il presidente Davide Pattaro.

La lotteria ha regalato momenti di suspence e grande allegria, rinsaldando il legame tra sport e solidarietà. La serata si è conclusa in un clima di pura convivialità e divertimento. Grandi e piccini si sono riuniti per la cena, condividendo risate, aneddoti e i piani per le future attività dell'associazione. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto: unire la comunità attraverso lo sport e l'impegno sociale.