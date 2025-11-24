Aperitivo e musica live: MEBO ospita il "Trio Quasi Serio"

Il MEBO si prepara a inaugurare un nuovo appuntamento dedicato alla musica dal vivo. Venerdì 28 novembre, a partire dalle ore 19:00, il museo ospiterà un aperitivo alla carta accompagnato dalle esibizioni del Trio Quasi Serio.
La formazione proporrà un percorso attraverso 50 anni di musica italiana, spaziando dai classici senza tempo di Antonello Venditti, Fabio Concato, Francesco De Gregori, Vasco Rossi, Ligabue e Jovanotti, fino ai brani più recenti portati al successo da Marco Mengoni, Tananai, Olly e Achille Lauro.
Una serata pensata per unire atmosfera, gusto e intrattenimento in un unico contesto.
Per maggiori informazioni
Sito web: https://www.mebomuseum.it/
Facebook: https://www.facebook.com/MeBoMuseum