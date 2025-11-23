Vittoria per l'Under 16, l'Occhieppese conquista i 3 punti contro Multimed Vercelli

È una domenica dal sapore dolce per le ragazze dell’ASD Occhieppese Pallavolo. Tra le mura amiche della Palestra Comunale "Schiapparelli", la compagine Under 16 si impone con un netto 3-0 sulle avversarie della Multimed Vercelli, portando a casa l'intera posta in palio.

Guardando solo il tabellino finale, il risultato potrebbe suggerire un dominio assoluto ma la gara ha raccontato una storia più complessa. Le padrone di casa, hanno dovuto fare i conti con una prestazione a tratti discontinua. Il match è stato caratterizzato, specialmente nel secondo parziale, da diversi errori nei fondamentali che hanno impedito all'Occhieppese di chiudere i giochi con maggiore fluidità. Disattenzioni in battuta e in fase di ricostruzione hanno talvolta permesso alla Multimed di rimanere in scia, come dimostra il punteggio del secondo set terminato 25-22.

Tuttavia, nei momenti decisivi, le ragazze di casa hanno saputo ritrovare la concentrazione necessaria per mettere palla a terra, chiudendo il primo parziale a 18 e dominando il terzo set (25-15), quando la resistenza avversaria è calata. La nota più lieta della giornata non arriva tanto dal tabellone, quanto dalla gestione della rosa. La partita ha dato modo allo staff tecnico di ruotare tutte le giocatrici a disposizione. Ogni ragazza convocata è scesa in campo, dando il proprio contributo alla causa e accumulando preziosi minuti di esperienza. Una vittoria che fa morale, dunque, ma che lascia anche indicazioni chiare per i prossimi allenamenti: c'è da lavorare sulla precisione e sulla costanza, ma la grinta e la forza del gruppo sono quelle giuste.

ASD OCCHIEPPESE PALLAVOLO-MULTIMED Vercelli 3-0 (25/18 25/22 25/15)