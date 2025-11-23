Una nuova vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese

Sabato di sorrisi e sudore per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Sul campo amico del PalaPajetta, la Ilario Ormezzano Sai SPB si è imposta 3-1 nella delicata sfida contro il Lasalliano Volley di Torino. Tre punti importanti, per tornare a muovere la classifica del girone di Serie C regionale.

Il match? Tiratissimo. Il 25-21 del primo set è stato lo scarto più netto. Il commento di capitan Filippo Agostini: “Proprio come ci aspettavamo, è stata una partita difficile. Lasalliano si è presentato a Biella agguerrito, ma siamo stati bravi a tenere duro nei momenti cruciali della gara e a portare a casa tre punti molto importanti. Ci tengo a fare i miei complimenti a Pietro, Luca e Andrea (Stragiotti, Vicario e Maretti, ndr) che sono subentrati dalla panchina e hanno giocato una buona partita. Adesso dobbiamo guardare avanti con entusiasmo e tanta voglia di fare bene, ogni volta che scenderemo in campo. Lunedì torneremo in palestra uniti e determinati, per preparare la difficile trasferta di Chieri”.

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Ascot Lasalliano Volley Torino 3-1 (25-21/22-25/25-23/27-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 3, Vicario, Agostini 11, Sensi 11, Stragiotti 1, Castrovilli, Antonov 2, Maretti 3, Graziano 7, Kuhla, Despaigne 31, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.