Pallavolo | 23 novembre 2025, 12:50

Una nuova vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese

Sabato di sorrisi e sudore per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Sul campo amico del PalaPajetta, la Ilario Ormezzano Sai SPB si è imposta 3-1 nella delicata sfida contro il Lasalliano Volley di Torino. Tre punti importanti, per tornare a muovere la classifica del girone di Serie C regionale.

Il match? Tiratissimo. Il 25-21 del primo set è stato lo scarto più netto. Il commento di capitan Filippo Agostini: “Proprio come ci aspettavamo, è stata una partita difficile. Lasalliano si è presentato a Biella agguerrito, ma siamo stati bravi a tenere duro nei momenti cruciali della gara e a portare a casa tre punti molto importanti. Ci tengo a fare i miei complimenti a Pietro, Luca e Andrea (Stragiotti, Vicario e Maretti, ndr) che sono subentrati dalla panchina e hanno giocato una buona partita. Adesso dobbiamo guardare avanti con entusiasmo e tanta voglia di fare bene, ogni volta che scenderemo in campo. Lunedì torneremo in palestra uniti e determinati, per preparare la difficile trasferta di Chieri”.

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Ascot Lasalliano Volley Torino 3-1 (25-21/22-25/25-23/27-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 3, Vicario, Agostini 11, Sensi 11, Stragiotti 1, Castrovilli, Antonov 2, Maretti 3, Graziano 7, Kuhla, Despaigne 31, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.

c. s. SPB g. c.

