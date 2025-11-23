Dall'Egitto buone notizie, parla don Eugenio Zampa: “Esami ok, posso rientrare in Italia”

“Posso rientrare in Italia, sto bene e gli esami sono andati bene”. Queste le parole di don Eugenio Zampa, rettore del Santuario di Graglia che, nei giorni scorsi, ha accusato un infarto in Egitto, poco prima di andare in aeroporto per il ritorno in Italia.

Il sacerdote biellese si trovava in Egitto con il gruppo Pellegrinando per un tour culturale e spirituale. Ora, è in attesa del ritorno a Biella. “Si sta organizzando il viaggio che da Assuan mi porterà a Il Cairo e poi a Milano - spiega - Ad oggi, date precise di partenza non ce ne sono. Speriamo che la situazione si risolva nel minor tempo possibile”.