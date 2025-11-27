Don Zampa è tornato a casa: “Grazie ai medici egiziani, mi hanno salvato la vita”

“Sono finalmente a casa dopo oltre 10 giorni. Sono davvero felice di essere di nuovo tra voi”. A parlare don Eugenio Zampa, rettore del Santuario di Graglia, rientrato dall'Egitto dove si trovava con il gruppo Pellegrinando per un tour culturale e spirituale. Era sulla via dell'aeroporto prima che il sacerdote biellese accusasse un infarto. Da allora ha seguito un ciclo di cure specifiche prima del viaggio di ritorno.

“È tempo di ringraziare – confida – In primis il Signore che, con la sua provvidenza, mi permetterà di disputare ancora i tempi supplementari, unite alle preghiere di amici, conoscenti, fedeli. Il mio grazie si estende anche ai miei compagni di viaggio in Egitto, alla guida Samir, al personale dell'agenzia di viaggi che, con impegno e solidarietà, mi ha aiutato ad affrontare le difficoltà di questi giorni. Un caloroso grazie anche ai medici egiziani che, con grande professionalità e competenza, mi hanno salvato la vita”.

Poi un pensiero alla sua comunità: “C'è il desiderio di abbracciare e salutare tutti ma sarò impegnato ancora per qualche giorno in alcune visite con i cardiologi che, con anticipo, ringrazio già per l'assistenza che mi daranno – sottolinea don Zampa – Non mancherà occasione di trovarci di persona per momenti di profonda allegria”.