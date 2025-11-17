Infarto per don Eugenio Zampa in Egitto, ora è in ospedale: “Sto bene, grazie per le preghiere”

Nei giorni scorsi la comunità di Graglia ha vissuto momenti di profonda preoccupazione. Il rettore del Santuario, don Eugenio Zampa, ha infatti accusato un infarto ad Assuan, poco prima di andare in aeroporto per il rientro in Italia.

Il sacerdote biellese si trovava in Egitto con il gruppo Pellegrinando per un tour culturale e spirituale. “Sto bene – ha confidato ai taccuini di Newsbiella.it - Sono ricoverato in un centro cardiologico d'eccellenza, il Magdy Yacoub Heart Foundation. Le cure stanno procedendo bene, spero di rientrare presto in Italia. Grazie a tutti per le preghiere e la vicinanza dimostrata in queste ore”.