Dopo l’infarto in Egitto prosegue il cammino di recupero di don Eugenio Zampa: “Uscito dalla terapia intensiva”

“Sono uscito dalla terapia intensiva. Ora mi trovo in un’altra clinica per proseguire le cure. La situazione è tornata alla normalità. Domenica è in programma un’ulteriore visita per stabilire la data di rientro”. A parlare don Eugenio Zampa, rettore del Santuario di Graglia che, nei giorni scorsi, ha accusato un infarto in Egitto, poco prima di andare in aeroporto per il ritorno in Italia.

Il sacerdote biellese si trovava in Egitto con il gruppo Pellegrinando per un tour culturale e spirituale. “Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini – sottolinea – In particolare, la riconoscenza è per i giornalisti che avete aiutato a informare correttamente e a rassicurare la comunità. Comunicherò quanto prima le buone notizie che arriveranno”.