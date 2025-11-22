Derby ricco di emozioni, il Gaglianico vince al fotofinish con l'Occhieppese

Se serviva uno spot per la Prima Divisione, la sfida andata in scena venerdì sera alla Palestra Comunale Schiapparelli è stata perfetta. Un match vibrante, pieno di capovolgimenti di fronte, che ha visto l'Asd Occhieppese Pallavolo arrendersi solo al tie-break contro un mai domo Gaglianico Volley School.

Il risultato finale di 2-3 fotografa perfettamente l'equilibrio visto in campo, con le padrone di casa brave a portarsi in vantaggio due volte nel computo dei set, e le ospiti capaci di rincorrere e sferrare la zampata decisiva nel momento più caldo. L'avvio di gara vede l'Occhieppese partire con il piede giusto. Il primo parziale è combattuto, ma le padrone di casa riescono a mantenere la lucidità nei punti decisivi, chiudendo sul 25-22.

La reazione del Gaglianico, però, è veemente. Nel secondo set, la luce in casa Occhieppese sembra spegnersi improvvisamente: le ospiti dominano in lungo e in largo, concedendo le briciole e pareggiando i conti con un perentorio 10-25 che sembra spostare l'inerzia del match. Ma il volley, si sa, è sport di nervi e ripartenze. Nel terzo set l'Occhieppese si scuote, riordina le idee e torna a macinare gioco, imponendosi 25-20 e portandosi sul 2-1. Sembra il preludio alla vittoria, ma il Gaglianico non ci sta.

Il quarto set è una battaglia punto a punto: le ospiti stringono i denti e, con un 22-25 sofferto, trascinano la contesa al quinto e decisivo set. L'ultimo atto è la degna conclusione di una serata infinita. La stanchezza si fa sentire, ma la voglia di vincere prevale. Si gioca sui dettagli, su ogni pallone.

Alla fine, è il Gaglianico ad avere quel guizzo in più necessario per chiudere 13-15, conquistando due punti preziosissimi e lasciando all'Occhieppese l'onore delle armi e un punto che muove comunque la classifica. Da sottolineare, causa i diversi infortuni le convocazione di Sofia Scaramal, Elisabetta Giordanetti e Noemi Ciko del gruppo Under 16 e Ginevra Mele dell'under 14.