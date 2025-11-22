 / Pallavolo

Derby ricco di emozioni, il Gaglianico vince al fotofinish con l'Occhieppese

Se serviva uno spot per la Prima Divisione, la sfida andata in scena venerdì sera alla Palestra Comunale Schiapparelli è stata perfetta. Un match vibrante, pieno di capovolgimenti di fronte, che ha visto l'Asd Occhieppese Pallavolo arrendersi solo al tie-break contro un mai domo Gaglianico Volley School.

Il risultato finale di 2-3 fotografa perfettamente l'equilibrio visto in campo, con le padrone di casa brave a portarsi in vantaggio due volte nel computo dei set, e le ospiti capaci di rincorrere e sferrare la zampata decisiva nel momento più caldo. L'avvio di gara vede l'Occhieppese partire con il piede giusto. Il primo parziale è combattuto, ma le padrone di casa riescono a mantenere la lucidità nei punti decisivi, chiudendo sul 25-22.

La reazione del Gaglianico, però, è veemente. Nel secondo set, la luce in casa Occhieppese sembra spegnersi improvvisamente: le ospiti dominano in lungo e in largo, concedendo le briciole e pareggiando i conti con un perentorio 10-25 che sembra spostare l'inerzia del match. Ma il volley, si sa, è sport di nervi e ripartenze. Nel terzo set l'Occhieppese si scuote, riordina le idee e torna a macinare gioco, imponendosi 25-20 e portandosi sul 2-1. Sembra il preludio alla vittoria, ma il Gaglianico non ci sta.

Il quarto set è una battaglia punto a punto: le ospiti stringono i denti e, con un 22-25 sofferto, trascinano la contesa al quinto e decisivo set. L'ultimo atto è la degna conclusione di una serata infinita. La stanchezza si fa sentire, ma la voglia di vincere prevale. Si gioca sui dettagli, su ogni pallone.

Alla fine, è il Gaglianico ad avere quel guizzo in più necessario per chiudere 13-15, conquistando due punti preziosissimi e lasciando all'Occhieppese l'onore delle armi e un punto che muove comunque la classifica. Da sottolineare, causa i diversi infortuni  le convocazione di Sofia Scaramal, Elisabetta Giordanetti e Noemi Ciko del gruppo Under 16 e Ginevra Mele dell'under 14.

Redazione g. c.

