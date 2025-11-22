Valsessera Jolly Club Classic organizza il pranzo degli auguri

Anche quest’anno la scuderia Valsessera Jolly Club Classic organizza un ritrovo prima delle Festività Natalizie, per potersi scambiare gli auguri e presentare il calendario degli eventi per l’anno 2026.

L’invito è aperto a tutti coloro che vogliano trascorrere una giornata in compagnia, ed il programma è davvero molto interessante a partire dal ritrovo che sarà a Pray presso la sede della scuderia dalle 8:00 alle 8:30.

Alle ore 8:35 la carovana di auto partirà in direzione di Camino (Al), dove si potrà accedere e visitare la Caserma Storica dei Carabinieri un gioiello ricco di testimonianze storiche situato nella splendida cornice delle colline monferrine, all'interno di un edificio storico dal quale si puo' scorgere una magnifica vista sul Monferrato

Il pranzo di ordinanza sarà al ristorante San Candido.

Prenotazioni fino al 27 novembre contattando

Pieraldo 3471366807 o Nicolò 3287737241