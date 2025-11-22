Mottalciata, musica e parole contro la violenza di genere: "Mai più silenzio"

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, il Comune di Mottalciata aderisce all’iniziativa promossa dalla Provincia di Biella su proposta della Consigliera di Parità, con la collaborazione dell’associazione Voci di Donne. L’evento è inserito nel calendario provinciale delle iniziative organizzate per tutto il mese di novembre.

La serata, dal titolo “Mai più silenzio”, è organizzata dal Comune di Mottalciata insieme alla Banda Musicale e ai coscritti nati nel 2007, e propone un momento di riflessione attraverso un Concert & Reading aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per martedì 25 novembre, alle 20.30, presso la Palestrina di via Moricco a Mottalciata. Durante la serata verranno lette alcune pagine tratte dal libro “Cara Giulia”, in un intreccio di musica e parole dedicato al contrasto della violenza di genere.

Dalla locandina emerge inoltre l’invito rivolto al pubblico a indossare qualcosa di rosso, colore simbolo delle campagne di sensibilizzazione, come gesto condiviso di solidarietà e consapevolezza.

L’iniziativa intende essere un momento di partecipazione collettiva: un invito a riflettere, a prendere posizione e a ribadire l’importanza di un impegno costante contro ogni forma di violenza.