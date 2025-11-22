Candelo convoca il consiglio comunale: tutti i punti all'ordine del giorno

Il sindaco Paolo Gelone ha convocato il Consiglio Comunale per giovedì 27 novembre 2025 alle ore 18.30, nella Sala Affreschi “Dott. Pier Carlo Robiolio” del Centro Socio Culturale di via Matteotti 48.

La seduta sarà particolarmente ricca: i primi due punti in OdG riguardano due distinte variazioni al bilancio comunale 2025/2027, collegate all’utilizzo di una parte del risultato d’amministrazione 2024. Si tratta di aggiornamenti necessari per adeguare le previsioni economiche del Comune.

Il Consiglio affronterà la relazione sulla gestione delle società partecipate dal Comune e la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche: un passaggio previsto dalla legge per verificare l’efficienza delle società controllate e dei servizi affidati.

Un altro punto riguarda la verifica delle aree e dei fabbricati comunali che, nel 2026, potranno essere destinati alla residenza o alle attività produttive e terziarie. È un adempimento obbligatorio che serve a definire quali spazi il Comune può mettere a disposizione, tramite vendita o diritto di superficie.

Tra gli argomenti in programma c'è anche l’acquisizione di un’area situata a nord-ovest della chiesa di San Pietro.

Il Consiglio dovrà inoltre esprimersi sulle modalità di gestione dell’illuminazione votiva nel cimitero comunale e sulla quota degli oneri di urbanizzazione secondaria, da destinare agli edifici di culto per il 2026.

Di seguito i punti politici

- una mozione presentata dalla capogruppo Erika Vallera (“Candelo nel Cuore”) sul tema dell’uso del linguaggio inclusivo;

- un’interpellanza del gruppo “Candelo per Tutti” relativa alla raccolta dei rifiuti nel borgo storico del Ricetto.

Gli atti relativi ai vari punti sono consultabili presso l’Ufficio Segreteria negli orari d’ufficio.