Pallavolo, un weekend di partite per le atlete della Virtus Biella

Lo scorso weekend è stato ricco di impegni per tutte le atlete virtussine, dalla Prima Squadra alle piccole del gruppo Minivolley.

Serie D – Le ragazze Virtus cedono 3-1 nella trasferta contro Sammaborgo (25-21, 25-20, 16-25, 25-21).

Partita giocata punto a punto, un set portato a casa e tanti spunti su cui lavorare per crescere ancora.

Prima Divisione – Vittoria netta e convincente a Gaglianico.

Arrivano tre punti importanti per la giovanissima Prima Divisione che vince in trasferta contro Volley School Gaglianico 0-3 (20-25, 23-25, 23-25). Un bel risultato frutto del lavoro e dell'impegno in allenamento.

Under 18 – Sconfitta casalinga contro Novi, ma il gruppo cresce

Contro Novi Ligure l'Under 18 cade 1-3 (17-25, 21-25, 25-19, 19-25). Nonostante il tabellino il gruppo continua a fare passi in avanti e preziosa esperienza.

Under 16 Eccellenza – 3 punti nel derby

Bella partita e prestazione convincente per la Virtus Under 16 Eccellenza che vince 3 a 1 in casa contro De Mori Teamvolley (25-13, 25-21, 19-25, 25-19).

1^ Concentramento Minivolley stagionale al Palasarselli

Domenica 16 novembre si è tenuto a Chiavazza il Primo concentramento di Minivolley del circuito PGS. Oltre 150 atleti delle società pallavolistiche del territorio si sono sfidati sui campi dell'impianto chiavazzese in un pomeriggio ricco di emozioni e divertimento. Un plauso a Valentina d'Ettorre, allenatrice delle piccole atlete Virtus, che ha gestito in prima persona l'organizzazione del torneo.