Pallavolo, SPB, al "Pajetta" arriva Lasalliano

La prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti torna a calcare il campo di casa del PalaPajetta . I ragazzi della Ilario Ormezzano Sai SPB ricevono sabato alle 16 i torinesi dell’ Ascot Lasalliano Volley , veterani della Serie C.

La giovane M-AppHotel SPB affronta invece – alle 20, alla “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore – l’ Arti Volley di Collegno, solida realtà di Serie D.

A presentare il match del PalaPajetta è il vice-allenatore Simone NICOLO: “Sabato a Pinerolo non siamo riusciti ad esprimere tutto il nostro potenziale. Siamo rientrati feriti nell’orgoglio, ma non certamente abbattuti. In questa settimana di lavoro abbiamo cercato di rimetterci in ordine, recuperare le energie e sistemare ciò che non ha funzionato, perché davanti troveremo un avversario di valore come Lasalliano. Un’altra gara impegnativa e lo sappiamo bene: proprio per questo dovremo compattarci ancora di più, giocare di squadra e scendere in campo con determinazione. Vogliamo tornare a muovere la classifica, ritrovando fiducia e morale: due aspetti fondamentali per proseguire nel nostro percorso”.

Aggiunge lo schiacciatore Pietro STRAGIOTTI: “Ci aspettiamo un avversario che arriverà a Biella agguerrito, e che scenderà in campo dando il massimo per vincere. Noi in ogni caso cercheremo di fare del nostro meglio. Affrontiamo questa partita con lo spirito di una squadra che ha una grande voglia di giocare bene, affamata e desiderosa di poter esprimere la sua migliore pallavolo. Per portare a casa i tre punti occorrerà sfruttare il 100% delle nostre possibilità, chiaramente”.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 22/11, ore 16. PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Ascot Lasalliano Volley Torino

Serie D

Sabato 22/11, ore 20. Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

M-APPHOTEL SPB – Arti Volley

Under19

Mercoledì 26/11, ore 20.30. Palestra “G. Rodari” di Novi Ligure (AL)

Gulliver Novi Pallavolo – OFFICINA POZZO SPB

Under18 UISP

Domenica 23/11, ore 11. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Volley San Paolo Rossa U17

Under17

Qualificazioni al Trofeo “Bussinello” - 2a tappa

Domenica 23/11 – Palestra “De Zotti” di Invorio (NO) e PalaVerde di Arona (NO)

Ore 9: Conteco Check Vero Volley Monza – ENERCOM SPB [Gara-1]

Ore 10.15: 4Torri Ferrara Volley Academy vs perdente Gara-1

Ore 11.30: 4Torri Ferrara Volley Academy vs vincente Gara-1

A seconda del piazzamento, nel pomeriggio si disputeranno tre triangolari per determinare la classifica (1°/3°, 4°/6° e 7°/9°): la prima classificata si qualifica al torneo internazionale che si disputerà ad aprile a Modena.