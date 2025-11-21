Pallavolo, la B2 cerca riscatto a Lessona arriva Santena

Tre sconfitte di fila, ma contro le tre squadre più forti del girone nazionale di Serie B2. Il TeamVolley cerca riscatto, per dimostrare sul campo il proprio valore. Sabato sera a Lessona arrivano le torinesi di Mts SER Santena : primo servizio alle 20.30 .

A presentare la sfida è il vice-allenatore Ivan TURCICH: “Incontriamo una squadra che nelle prime giornate non ha raccolto tanti punti, ma proprio queste sono le partite in cui occorre fare più attenzione, per non inciampare. Nel complesso dobbiamo imparare a concretizzare: abbiamo espresso un buon gioco contro le teste di serie del campionato, ma facendo pochi punti. I complimenti avversari non fanno scalare la classifica, purtroppo. Dobbiamo serrare i ranghi e iniziare a fare risultato. Ad oggi abbiamo dimostrato di potercela sempre giocare e, al netto di tutto, la filosofia che abbiamo sposato è quella di continuare a spingere, cercando obiettivi man mano più importanti. Rispetto per tutti, paura di nessuno”.

Aggiunge la centrale Giulia BONINI: “Giocheremo contro un’avversaria che è sul fondo della classifica, per di più di fronte al nostro pubblico. Servirà attenzione, perché “la palla è rotonda”, ma siamo comunque tranquille e sicure dei nostri mezzi. Le ultime tre sconfitte? Conoscevamo il valore delle avversarie e l’obiettivo era fare più punti possibili, abbiamo fatto del nostro meglio e ci siamo fatte valere attraverso il nostro gioco. Siamo riuscite a portare a casa molto meno di quello che avremmo meritato: abbiamo un po’ di amaro in bocca e quindi c’è da lavorare per rifarci al ritorno. Adesso in calendario ci sono alcune partite meno complicate, che dobbiamo sfruttare per riguadagnare le posizioni perse nei confronti di squadre che hanno avuto un percorso più agevole del nostro. Siamo all’inizio, possiamo fare un bel campionato: siamo fiduciose”.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 22/11, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Mts SER Santena

Under16 ECCELLENZA

Domenica 23/11, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – ITOF Volley San Giacomo Novara

Under14

Sabato 22/11, ore 16.45. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Volley San Giacomo Novara