Il grazie degli Alpini di Borriana al sindaco Guerriero

Il capogruppo degli Alpini di Borriana Giovanni Guadagnuolo ha consegnato al Sindaco Francesca Guerriero, il libro fotografico dell’adunata nazionale 2025 creato dalla Sezione di Biella.

Una cerimonia con la quale il gruppo ha voluto ringraziare il primo cittadino e tutta l’amministrazione comunale per l’aiuto e il supporto dato durante l’Adunata, un evento storico per la città di Biella che ha portato tanto all'intero territorio. Un gesto simbolico, ma carico di significato per dire grazie della collaborazione in quei giorni che un po' per tutti hanno rappresentato una novità assoluta.