Elezioni dei consigli di quartiere a Biella, la lista di Riva "Riva Domani" si presenta

Domenica 30 novembre si terranno le elezioni per la nomina del Consiglio di Quartiere a Biella, e mercoledì 26 in Riva ci sarà un'assemblea pubblica durante la quale si presenterà la lista "Riva Domani".

L'appuntamento è presso il Salone parrocchiale di San Cassiano alle 21 e i componenti della lista sono Francesco BARRESI, Roberto BATTISTELLA, Chiara BRESCIANI, Cristina CRISTILLI, Maurizio LOMETTI, Daniela PINELLI, Paolo ROBAZZA, Antonio SCHIAVO, Simone TRADA e Paola VERCELLOTTI.

La lista presenterà il proprio programma ma dedicherà anche un momento di ascolto ai cittadini ed è previsto anche un confronto con le realtà culturali presenti in Riva.