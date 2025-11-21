Biella, riflessioni digitali a misura di famiglia: "SchermiAMO" a Città Studi

Sabato 22 novembre 2025, dalle 9.30 alle 12.30, Città Studi Biella (Corso Pella 2 B) ospiterà “SchermiAMO – Riflessioni digitali a misura di famiglia”, una mattinata dedicata al rapporto tra tecnologie, famiglie e scuola, guidata dal Prof. Michele Marangi, docente di Didattica e Tecnologie dell’Istruzione dell’Università Cattolica di Milano.

L’iniziativa rientra nel progetto Bi.lanciare, promosso dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito della call Equilibri, e inserito nel calendario di Oremo – leggi, esplora.

La mattinata si aprirà con il benvenuto e la presentazione del progetto Bi.lanciare a cura di Federica Collinetti, Presidente del Consorzio Il Filo da Tessere, e di Anna Cinguino, Project Manager.

Alle 9.45, spazio a “Crescere con il digitale: voci dalle famiglie”, con le educatrici Eleonora Zennaro ed Elena Guala e la psicologa Cecilia Chiappo (Cooperativa Tantintenti), che porteranno le riflessioni raccolte tra le mamme coinvolte nel progetto, suddivise per fasce d’età 0-6, 6-12 e 12+ anni.

Alle 10.15 ci sarà l’“Aperitivo con l’esperto”, un momento di dialogo in tavoli tematici dedicati ai diversi gruppi d’età, con biscotti e caffè. Le discussioni saranno guidate dalle educatrici e arricchite dalla presenza del Prof. Marangi.

Il momento centrale della mattinata sarà alle 11.15 con “Uno sguardo al digitale”: una riflessione critica e prospettica del Prof. Marangi sul rapporto tra famiglie, scuola e tecnologie, valorizzando anche gli spunti emersi nei gruppi di lavoro.

Questa parte sarà aperta non solo ai partecipanti delle attività precedenti, ma anche a genitori, insegnanti, educatrici, educatori e a chiunque sia interessato al tema. La moderazione è affidata a Simona Salani, Welfare Manager della Cooperativa Tantintenti.

In parallelo, a Cascina Oremo, saranno proposti laboratori educativi per bambine e bambini dai 3 anni in su, a partire dalle 9.00, per permettere agli adulti di seguire l’incontro con tranquillità.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e registrazioni: bilanciare@ilfilodatessere.com