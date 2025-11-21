A Tollegno riapre lo Sportello Amico

Il Comune di Tollegno conferma anche per il 2026 il servizio pubblico e gratuito “Sportello Amico”, attivato in via sperimentale nel 2025 con l’obiettivo di offrire ai cittadini un punto di ascolto, orientamento e supporto pratico nella gestione delle pratiche amministrative e nell’accesso ai servizi del territorio.

Il servizio, svolto ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso i locali comunali, ha registrato nel corso dell’anno una partecipazione crescente e un riscontro particolarmente positivo da parte dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili e di coloro che necessitano di un aiuto per districarsi tra modulistica, richieste di contributi, servizi sociali, formazione e ricerca lavoro.

A gestire lo Sportello, a titolo totalmente gratuito, è la consigliera comunale Isabella Zienna, che mette a disposizione tempo e competenze per:

fornire un punto di riferimento per bisogni emergenti e informazioni sui servizi;

assistere nella compilazione di domande e istanze;

supportare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e temi legati alla formazione;

garantire ascolto e dialogo con persone in difficoltà;

raccogliere segnalazioni e suggerimenti utili al miglioramento dei servizi comunali.

«La riconferma del servizio è il risultato di un lavoro prezioso che ha risposto a bisogni reali, offrendo un aiuto concreto e avvicinando i cittadini alle istituzioni. Ringraziamo la consigliera Isabella Zienna per l’impegno e la disponibilità dimostrati» – commenta il Sindaco Lele Ghisio.

Lo Sportello continuerà quindi anche nel 2026 con le medesime modalità, consolidandosi come presidio di prossimità e ascolto a supporto della comunità. Per informazioni e appuntamenti è possibile rivolgersi all’Ufficio di segreteria del Comune di Tollegno (015/422118).