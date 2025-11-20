Biella Motor Team al Rally Tirreno Messina ed al Lessinia Historic Rally

Al Rally Tirreno Messina in Sicilia, prova unica che assegnava la Coppa Italia 2025, erano presenti Massimo Lombardi ed Erika Bologna che si sono guadagnati il pass come vincitori della classe Rally4 nella Coppa Rally Zona 1. Con la loro Peugeot 208 Rally4 si sono confrontati con i migliori specialisti delle altre zone d’Italia e con i piloti locali, che conoscevano i segreti del percorso isolano. Hanno chiuso ventottesimi assoluti e settimi di classe Rally4. Nella stessa gara il navigatore Paolo Ferraris, che correva con Damiano Arena, si è piazzato trentesimo nella classifica generale e terzo di classe S1600 dove erano al via con una Renault Clio.

Invece in provincia di Verona, al Lessinia Rally Historic, uno appuntamenti per auto storiche di maggior richiamo, Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo sono ventiduesimi assoluti e dodicesimi nel 4° Raggruppamento con la loro Porsche 911. Dieci posizioni dopo si sono classificati Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini, quinti del 2° Raggruppamento una Porsche 911 RSR. I gemelli Giovanni ed Elio Baldi, Fiat 124 Abarth, invece sono stati costretti a concludere anzitempo la loro prova.