Valdilana contro la violenza sulle donne: "I giovani raccontano il patriarcato"

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Valdilana propone un appuntamento dedicato alla riflessione e alla sensibilizzazione attraverso lo sguardo dei più giovani.
Sabato 22 novembre 2025, alle 20.45, il Palazzetto dello Sport di Ponzone, frazione di Valdilana, ospiterà l’evento “I giovani raccontano il patriarcato. Sono un duro, ma facile alle cotte!”.
La serata prevede la proiezione del cortometraggio in sand animation “Chiamarlo amore non si può”, realizzato dalle classi III A e III B della Scuola Secondaria di primo grado di Mosso e premiato alla Mostra del Cinema di Venezia.
A seguire, il pubblico potrà assistere allo spettacolo della Compagnia L’Arabesque, dal titolo “Sono un duro, ma facile alle cotte”, accompagnato dalle musiche di Fred Buscaglione.
All’iniziativa interverrà anche l’Associazione Paviol. L’evento è promosso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo, la Compagnia L’Arabesque e Oasi Teen Sport.