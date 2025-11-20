Museimpresa al Tam Prosegue la rassegna con l’archivio Maggia FOTO

 / EVENTI

Museimpresa al Tam Prosegue la rassegna con l'archivio Maggia

L’appuntamento martedì nell’aula magna di corso Pella. L’ingresso agli incontri, in corso Pella 10 (nel complesso di Città Studi, è libero e gratuito.

Martedì 25 novembre alle 18,15, è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Museimpresa al Tam” che vede protagonisti i racconti delle aziende del territorio, straordinari veicoli di sintesi tra storia e innovazione del distretto. Organizzato in occasione della Settimana della Cultura d’impresa, giunta all’edizione numero 24, l’incontro darà spazio questa volta all’Archivio Maggia 1780. Giovanna Maggia e Roberta Varoli parleranno dell’attento lavoro di riordino durato 2 anni, durante i quali sono stati censiti tutti i modelli dei capi che venivano prodotti nello stabilimento di Occhieppo Superiore fino a metà degli Anni 90. Il risultato è l’esposizione di oltre 4.000 modelli che includono la linea Tennis resa famosa negli Anni 70 e 80 dai campioni della racchetta come Newcombe, Gerulaitis e Billie Jean King. Un’altra parentesi riguarda la linea realizzata in esclusiva per Enrico Coveri, le private label per altri brand (una su tutte quella conchiglie per Prada) e le linee a marchio Maggia destinate alla moda maschile e femminile. Non mancano referenze d’epoca di altre aziende che venivano utilizzate come modello. “L’archivio è stato integralmente fotografato e l’idea è quella di renderlo totalmente digitale - spiega Giovanna Maggia -. A oggi è in ogni caso uno strumento di lavoro sia per il nostro ufficio stile che per quello dei nostri clienti. Abbiamo inoltre catalogato e archiviato anche le collezioni di tessuti degli ultimi 30 anni, che vengono aggiornate continuamente”.

L’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, che riunisce oltre 150 realtà di grandi, medie e piccole imprese italiane ha concesso all’Its Tam il patrocinio al calendario di incontri aperti l’11 novembre dall’Archivio storico gruppo Sella. Martedì 9 dicembre sarà la volta dell’Archivio Fratelli Piacenza e nel 2026 toccherà poi a Fila Museum, MeBo e Casa Zegna.
La creazione di un sistema di archivi e musei aziendali, la diffusione di standard qualitativi e la promozione del concetto di responsabilità culturale dell’impresa che sono tra gli scopi dell’associazione, vogliono essere per il Tam uno stimolo innanzi tutto per gli studenti e per tutti coloro che vorranno partecipare ai primi tre appuntamenti dell’anno, scoprendo quanto il Biellese può regalare in fatto di radici imprenditoriali, storia socio economica e traguardi che lo hanno reso uno dei pilastri del Made in Italy nel mondo.

c.s.TAM GEM

