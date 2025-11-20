Biella, “Acqua è Vita": storie di risorse, sfide e speranze dal mondo

Venerdì 21 novembre, alle ore 21:00, l’auditorium di Città Studi Biella ospiterà la replica di “Acqua è Vita – Storie di risorse, sfide e speranze dal mondo”, una serata di audiovisivi curata da Claudio Pidello e Roberto Soramaé. L’evento, molto apprezzato nelle precedenti proiezioni in Piemonte e in Italia, proporrà un viaggio cinematografico attraverso la bellezza dell’acqua, la sua forza, la sua fragilità e le conseguenze che la sua presenza – o la sua assenza – hanno sulle comunità umane e sugli ecosistemi.

Il primo segmento della serata sarà dedicato ai lavori di Claudio Pidello, che accompagnerà il pubblico dentro la dimensione estetica e vitale dell’acqua: dai paesaggi rigogliosi del Biellese, dove la risorsa non manca, alle immagini che mostrano la sua centralità per gli ambienti naturali e per la vita quotidiana.

A seguire, le opere di Roberto Soramaé condurranno invece verso scenari lontani, in particolare l’Etiopia, dove la scarsità d’acqua segna profondamente la vita delle persone. Nei suoi documentari emergono paesaggi straordinari, villaggi in cui il tempo sembra essersi fermato e tradizioni antiche che convivono con la durezza della mancanza di risorse. Un racconto visivo che intreccia meraviglia e realtà, mostrando anche i lunghi percorsi che molte comunità devono compiere ogni giorno per reperire acqua non sempre potabile.

La serata è organizzata dall’associazione Fonte di Vita ODV , realtà biellese attiva dal 2017 nella costruzione di pozzi d’acqua potabile soprattutto nella regione del Tigray, in Etiopia. Pur non essendo scopo dell’evento soffermarsi sulla raccolta fondi, l’iniziativa rientra nel più ampio impegno culturale dell’associazione, che da anni promuove serate, conferenze e attività volte a sensibilizzare sul valore dell’acqua e sulle condizioni delle popolazioni che non possono accedervi facilmente.

Grazie alla collaborazione con partner locali e ministeri federali, Fonte di Vita ha già realizzato numerosi pozzi e interventi idrici – destinando interamente alle opere le donazioni raccolte grazie alla propria struttura completamente volontaria – ma l’attenzione durante la serata rimarrà concentrata sulla qualità dei contenuti proposti, sull’esperienza visiva e sulle storie raccontate dagli autori.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: 333 6742409.