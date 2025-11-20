A Verrone si è festeggiata la Giornata Nazionale degli Alberi FOTO

Ieri mercoledì 19 novembre la scuola primaria di Verrone ha festeggiato con due giorni di anticipo la GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI, alla presenza del Guardiaparco Pino e del suo collaboratore Christian.

La festa è iniziata con un momento di confronto tra gli alunni di tutte le classi con il Guardiaparco che ha spiegato loro l'importanza degli alberi per tutti noi ed il loro ruolo fondamentale sul nostro pianeta.

I bambini hanno rivolto parecchie domande ed hanno dimostrato sensibilità nei confronti dell'ambiente.

Al termine di questo momento più interlocutorio il gruppo si è spostato in giardino per assistere alla piantumazione di un acero. I bambini della classe prima hanno cantato la canzoncina " Io sono un albero" e la festa si è conclusa con una bella foto, scattata in ricordo della giornata.

Un ringraziamento va all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore di cui fa parte anche il comune di Verrone, per l'opportunità data alla nostra scuola. Sensibilizzare le nuove generazioni a rispettare e a prendersi cura dell'ambiente è fondamentale per il futuro del nostro pianeta.