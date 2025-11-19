Alpini, a Bielmonte il campionato nazionale di slalom dell'ANA: un altro grande evento dopo l'Adunata 2025

Dopo l'Adunata 2025 a Biella, un altro grande evento sarà di scena nella nostra provincia: il prossimo mese di febbraio Bielmonte accoglierà il campionato nazionale di slalom 2026 dell'Associazione Nazionale Alpini. L'assegnazione alla Sezione di Biella è avvenuta lo scorso 12 luglio da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANA.

Un'ottima notizia per il territorio dopo i successi ottenuti con la 96° Adunata Nazionale che ha saputo riunire migliaia di penne nere da tutta Italia e lasciare un bel ricordo di sé anche a diversi mesi di distanza. Sono ancora nitide, infatti, le immagini di una città addobbata a festa, piena di bandiere e colori, esibiti con fierezza e orgoglio, che hanno accompagnato la grande sfilata.

Ora, il Biellese si accinge ad ospitare una blasonata manifestazione sportiva sulle nevi di Bielmonte nei giorni del 7 e 8 febbraio 2026. In attesa di conoscere gli ulteriori dettagli, che saranno divulgati nelle prossime settimane, la sezione di Biella ha recentemente indetto un concorso per la realizzazione di un manifesto avente come oggetto proprio questo evento, rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Gli elaborati, saranno valutati da una Commissione, composta dal presidente e vicepresidente vicario della Sezione ANA di Biella, dal coordinatore del centro studi del 1° raggruppamento e da un esperto del settore grafico-pubblicitario, che decreterà insindacabilmente il vincitore.