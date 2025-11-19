Teamvolley: Botalla senza freni, prima vittoria dell'U14 FOTO

Prosegue la marcia impeccabile del Botalla, ancora capolista e imbattuto in Prima Divisione TST. Weekend più complicato, invece, per Under 18 e Under 16, mentre arriva una grande soddisfazione per le giovanissime atlete Under 14 Conad, protagoniste della loro prima vittoria ufficiale in carriera.

Ecco il punto sul Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE

Prima Divisione TST – Girone D | 5ª giornata

Palestra comunale di Crevacuore (BI)

Valsesia Team Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(17-25 / 10-25 / 10-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zola 1, Boggiani 1, Sola 32, Lanari ne, Cena 5, Gariazzo ne, Masserano 8, Floris 4, Caffaro, Pivotto, Barengo 3, Guzzo (L1).

Coach: Ivan Turcich – Vice: Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich:

«È stata una bella partita. Abbiamo fatto il nostro dovere, giocando pulite e ordinate: siamo molto soddisfatti della prestazione vista in campo. Magari abbiamo commesso qualche errorino di troppo nel primo set, che ha condizionato un po’ il parziale, ma per il resto siamo sempre rimaste in assoluto controllo dell’incontro».

UNDER 18 ECCELLENZA

Under 18 Eccellenza – 6ª giornata

Palasport “Geirino” di Ovada (AL)

L’Antica Farinata Pallavolo Ovada – GENERALI TEAMVOLLEY 3-0

(25-7 / 25-19 / 25-19)

Coach Ivan Turcich:

«Credo che sia stata una delle partite più brutte della mia carriera da allenatore. Non siamo proprio scese in campo ed è un peccato perché, nonostante tutto, sono convinto che l’avversario fosse al nostro livello. Abbiamo sprecato l’ennesima occasione. Di sicuro sarà un ulteriore obiettivo da porci per il girone di ritorno, quando dovremo migliorare tutti i risultati dell’andata».

UNDER 16 ECCELLENZA

Under 16 Eccellenza – 6ª giornata

PalaSarselli di Biella

Virtus Biella – DE MORI TEAMVOLLEY 3-1

(25-13 / 25-21 / 19-25 / 25-19)

Coach Marco Allorto:

«Abbiamo perso il derby, ma più che altro l’occasione di dimostrare quello che siamo e che possiamo fare. Come sempre siamo partite contratte e con poca voglia di imporre il nostro gioco. Poi siamo “risorte”, ma solo per brevi tratti e questo non può bastare. Ci mancano continuità, lucidità e aggressività: troppe volte sembra che abbiamo paura di far male al pallone. C’è molto lavoro da fare, a livello fisico e mentale».

UNDER 14

Under 14 – Girone C | 4ª giornata

Palestra S.P. “P. Bollini” di Novara

Pallavolo Scurato – CONAD TEAMVOLLEY 0-3

(15-25 / 14-25 / 4-25)

Coach Benedetta Daffara:

«Siamo sicuramente tutti contenti, sia noi dello staff che le ragazze. Per tante di loro è stata la prima vittoria ufficiale in un campionato federale, ed è sempre un’emozione speciale. La partita è stata gestita bene e con serenità, mettendo in campo quello che avevamo provato durante gli allenamenti: soprattutto quello su cui ci eravamo focalizzati in maniera specifica. Siamo riuscite a essere più costanti in battuta e questa qualità ha dato i suoi frutti».