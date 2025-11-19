Pettinengo inaugura la nuova "aula all’aperto": Open Day alla scuola media FOTO

Il comune e la scuola secondaria di primo grado di Pettinengo sono entusiasti di annunciare l'inaugurazione della sua nuova aula all'aperto, un progetto innovativo, che arricchisce ulteriormente l'offerta educativa dell'istituto. Per festeggiare questa iniziativa e per accogliere i nuovi studenti, la scuola apre le porte al pubblico sabato, 22 novembre 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00.

L'Open Day sarà l'occasione perfetta per esplorare un ambiente educativo immerso nella natura, caratterizzato da tranquillità e da una vasta gamma di progetti innovativi. Le famiglie e i ragazzi potranno scoprire come tradizione e innovazione si intrecciano in un ecosistema educativo dedicato ai giovani: insegnanti e associazioni locali collaborano per mantenere viva la scuola di montagna e le esperienze uniche, che solo una piccola realtà può offrire.

Dalle ore 10.00 alle 12.00, i visitatori potranno osservare le varie attività e gli spazi che rendono la scuola un punto di riferimento, non solo per il paese, ma per tutto il territorio. L’offerta formativa è completa e rispettosa delle esigenze degli studenti: laboratori artistici, attività manuali, ma anche corsi di scrittura, cinema e teatro, tutto ciò per creare un ambiente stimolante e ricco di opportunità.

La collaborazione con enti e associazioni è fondamentale per ampliare le possibilità offerte dalla scuola di Pettinengo. Il Comune ha infatti predisposto un abbonamento gratuito per il trasporto agli alunni provenienti dai paesi limitrofi e metterà a disposizione gratuitamente i libri di testo per i futuri iscritti alla classe prima. Inoltre, le associazioni locali Piccola Fata e PaceFuturo contribuiranno a far conoscere agli studenti gli aspetti naturali dell’ambiente montano, usi e tradizioni della vita di un tempo, con lezioni all’aperto che valorizzano l'interazione con la natura.

Non perdete l’occasione di scoprire la realtà della scuola secondaria di Pettinengo, in occasione dell'Open Day del 22 novembre 2025, dove potrete esplorare la nuova aula all'aperto e tutto ciò che la scuola ha da offrire!