Campioni di Gentilezza a Occhieppo Inferiore: "Una serata indimenticabile" FOTO

Si è svolta domenica 16 novembre una serata che resterà nel cuore di molti. L’iniziativa “Campioni di Gentilezza” ha richiamato un pubblico numeroso, creando un clima ricco di emozioni e testimonianze capaci di toccare profondamente i presenti.

Alla serata hanno partecipato anche le autorità: la sindaca di Occhieppo Inferiore Monica Mosca, la consigliera regionale Elena Rocchi e il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo.

La conduzione, affidata a Sara Bortolozzo, ha accompagnato il pubblico attraverso interventi e storie significative, protagoniste assolute dell’evento.

Tra queste:

- Roberto Lazzaro, atleta paralimpico, campione del mondo di tiro a segno e partecipante alle Paralimpiadi di Parigi 2024, che ha testimoniato come la determinazione possa superare ogni ostacolo.

- Cristina Scazzosi, atleta paralimpica di canottaggio, che ha ricordato come la gentilezza debba essere autentica e non legata a etichette o condizioni.

- Gabriele Araudo, atleta paralimpico, che ha sottolineato il valore delle parole e del comportamento di atleti e allenatori verso i giovani, capaci di influenzarne il percorso di vita.

- Marco Erba, scrittore, che con il suo intervento ha emozionato e fatto riflettere il pubblico.

La serata è stata arricchita dall’apericena preparato dai volontari della Mostra del Libro e delle associazioni del paese, e dall’esibizione musicale della Junior Cep Band, diretta dal maestro Federico Armari.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’Associazione Piccolo Fiore per la collaborazione.

Oltre ai contenuti, ciò che ha reso speciale l’appuntamento è stata soprattutto la grande partecipazione: tante persone che hanno scelto di esserci, ascoltare e condividere un momento di comunità.

"Grazie a tutti voi che avete reso questa serata indimenticabile. La gentilezza vince sempre e ieri sera ne abbiamo avuto la prova".