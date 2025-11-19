Ponderano, al via i lavori per l'area camper in strada Antica per Biella FOTO

Sono ufficialmente iniziati a Ponderano i lavori per la realizzazione della nuova area camper in strada Antica per Biella. Si tratta di un intervento atteso e inserito nel piano amministrativo dell’attuale giunta.

A spiegarne il valore è il sindaco Roberto Locca, che conferma la volontà dell’amministrazione di puntare su turismo e accoglienza:

"Si tratta di un intervento previsto nel nostro programma elettorale, volto ad incrementare la visibilità del territorio ponderanese e agevolare il turismo itinerante con l’offerta di un’area camper gratuita al passo con i tempi", afferma il primo cittadino.

L’area sarà pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori in movimento, con spazi adeguati e servizi moderni. Un tassello che si inserisce nella strategia di valorizzazione del paese e del suo collegamento con Biella e il circondario.