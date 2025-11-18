 / SPORT

Piccaia Golf Cup: grandi numeri e beneficenza sul green di Cavaglià

Golf Club Cavaglià: Parrini si aggiudica &quot;La Piccaia Golf Cup&quot; - Foto Melania Rocca

La Piccaia Golf Cup ha fatto tappa sabato al Golf Club Cavaglià, proponendo una gara su 18 buche Stableford 2 e mettendo in palio opere dell’artista Giorgio Piccaia.

I premiati.
1ª categoria:

- 1° Lordo: Nicolò Parrini (Primule) 36

- 1° Netto: Matteo Pasinato (Cavaglià) 37

- 2° Netto: Giorgio Gandolfi (Cavaglià) 36

- 3° Netto: Alessandro Mocchetti (Laghi) 36

2ª categoria:

- 1° Netto: Renata Torazzo (Cavaglià) 40

- 2° Netto: Maria José Delfino (Cavaglià) 39

- 3° Netto: Giorgio Piccaia (Terre Consoli) 37

Premi speciali:

- 1ª Ladies: Giovanna Magarini (Cavaglià) 33

- 1° Senior: Carlo Debernardi (Laghi) 37

Il penultimo weekend di novembre porterà al Golf Club Cavaglià un evento inedito e dedicato al Natale: domenica si disputerà la “Gara dei Presepi”, formula 18 buche Louisiana a coppie.

C.S. GC Cavaglià, G. Ch.

