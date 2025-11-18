Bodybilding, terzo posto a Perugia per Stefano Morino: “È un punto di partenza”

“Un ottimo piazzamento, ma non mi accontento. Lo considero solo un punto di partenza”. Così Stefano Morino, 27 anni, biellese, commenta il terzo posto ottenuto a Perugia.

“Arrivare terzi significa comunque salite sul podio, un risultato che non può essere disprezzato – commenta l'atleta, da sette anni praticamente di bodybilding, in questa sfida nella categoria Man physique+10% -. Al Trofeo Serge Nubret Classic c'erano atleti di livello europeo. Sono quindi abbastanza soddisfatto. Sono arrivato preparato dopo un periodo di intenso allenamento in palestra. Un grazie se sono arrivano fino a qui lo devo a Mauro Garolla della palestra Fitnessforlife e a Stefano Croccolino, mio preparatore. Ora però voglio alzare l'asticella. E quindi mi sto preparando per la gara del 22 novembre, quando, a Bussoleno, parteciperò ad una gara della IFBB Fit-Italy, che rappresenta un progresso rispetto alla recente competizione, organizzata dalla Wabba. La categoria, invece, sarà: ma phyaique”.