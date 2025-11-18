“Insieme per Chiavazza” si presenta

Proseguono gli incontri delle liste con i cittadini di Biella in vista delle elezioni dei consigli di quartiere in calendario il 30 novembre. Giovedì 20 novembre alle ore 21 la lista di Chiavazza “Insieme per Chiavazza” incontrerà la popolazione al teatro di via Firenze per presentare le iniziative che intende portare a favore del quartiere. Fanno parte di “Insieme per Chiavazza” Michele Belli, Martina Cavalli, Cesare Doria, Chiara Gaias, Luciano Piccioni, Alessandra Romano, Gianluca Servo, Stefano Tosetti, Riccardo Vigna, Stefania Zorio.

Tra le proposte della lista che saranno presentate nella serata, ci sono la pubblicazione di un "calendario" di quartiere in cui vengono indicate tutte le iniziative organizzate dalle associazioni, gruppi, enti di Chiavazza, la segnalazione all'amministrazione delle criticità/istanze quali manutenzione strade, marciapiedi, aree verdi, cimitero e progetti come giornate ecologiche e servizi rivolti agli anziani.