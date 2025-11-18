Benna, un incontro per accompagnare i bambini nel percorso verso la scrittura

Giovedì 20 novembre, alle ore 18, la scuola dell’infanzia di Benna ospiterà l’incontro “La strada verso la scrittura, dall’infanzia alla Primaria… e oltre”, un appuntamento gratuito rivolto a genitori e insegnanti interessati ad approfondire le tappe dello sviluppo grafico nei bambini.
A condurre l’incontro sarà la dottoressa Doris Battistini, maestra fiduciaria della Scuola Primaria di Benna, pedagogista grafologa ed educatrice del gesto grafico. Nel corso dell’iniziativa verranno affrontati temi legati alla maturazione delle competenze di pre-scrittura, al ruolo degli adulti nel sostenere il percorso dei più piccoli e agli strumenti utili per favorire un approccio sereno ed efficace all’apprendimento.
L’evento è promosso dal Ce.S.I.O.G. (Centro Studi Italiano per l’Orientamento Grafologico) in collaborazione con l’Istituto “Cesare Pavese” di Candelo-Sandigliano.