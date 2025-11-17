Sordevolo, la pioggia non ferma il Mercatino degli Angeli

Il maltempo non ha fermato Il Mercatino degli Angeli, che, per tutta la giornata di ieri, domenica 16 novembre, ha animato e colorato le vie del paese. Tutto esaurito presso il padiglione degli Alpini con tanta polenta concia, salumi, formaggi e piatti tipici.

L’organizzazione e gli espositori hanno garantito l’apertura e il buon esito dell’evento, nonostante la pioggia. Tra le casette e le bancarelle, i visitatori hanno potuto continuare a scoprire i prodotti del territorio e l’artigianato locale e tanti sono gli acquisti registrati dagli espositori. Grande partecipazione anche all’inaugurazione della mostra “100. Placido Castaldi: un viaggio poetico tra sguardi e silenzi”.

L’esposizione, allestita presso il Piano Nobile del Palazzo Comunale di Sordevolo, ripercorre la sensibilità e l’evoluzione artistica del pittore biellese che amava il suo territorio e, attraverso i suoi quadri, realizzava “piccole fotografie di questa Valle che rimarranno nel tempo": lo ricorda così Riccardo Lunardon, sindaco di Sordevolo e amico del compianto artista.

Anche Emanuele Ramella Pralungo, Presidente della Provincia di Biella, sottolinea la passione e la grande dedizione che Castaldi nutriva per il territorio: “Il territorio è importante viverlo, continuando a lavorare con abnegazione”.“Le sue opere - dichiara la scultrice Cecilia Martin Birsa - ci insegnano ad innamorarci dei nostri luoghi, ma, soprattutto, a credere nel nostro territorio.”

Ancora più espositori per tante idee regalo, nel prossimo appuntamento del Mercatino degli Angeli di Sordevolo, previsto domenica 23 novembre dalle ore 10 alle ore 18.

Maggiori informazioni sul sito www.ilmercatinodegliangeli.it