Ginnastica artistica, Pietro Micca al successo con tre Campionesse Regionali in Eccellenza

Domenica 16 novembre il Palaginnastica di Torino si è illuminato di blu e arancione per festeggiare i risultati straordinari delle ginnaste di APD Pietro Micca, impegnate nella seconda prova regionale del Campionato Individuale di Eccellenza. Già dalla mattina arrivano soddisfazioni con Federica Destefanis che si impone nella gara di LE base prendendosi un bel vantaggio con l’esercizio alle parallele, suo attrezzo forte. Poi nella gara di LE3 avanzato è Isotta Passini ad aver sbaragliato la concorrenza con una vittoria determinata dal suo ottimo salto al volteggio. Entrambe le ragazze di Pietro Micca vengono premiate come Campionesse Regionali per aver ottenuto il miglior punteggio nella somma delle due prove.

Il pomeriggio è stato poi impegnato dalla gara di LE3 base, livello più numeroso della giornata con più di 30 ginnaste nella categoria Senior 1. Vittoria Maggia, acciaccata da qualche problema fisico, conclude una buona prova in quattordicesima posizione, mentre Alice Cozzula sale ancora sul podio conquistando una splendida medaglia d’argento. Viene premiata poi da una soddisfatta Marica Giovannini, direttore tecnico regionale ma anche direttore tecnico del settore di artistica di Pietro Micca, come la Campionessa Regionale 2025. Tutte le ragazze con i loro risultati accedono alla finale nazionale che si terrà a Rimini il primo weekend di dicembre.