Biella in lutto per la morte di Giulio Vineis, è stato maestro organista del Santuario di Oropa

Biellese in lutto per la morte di Giulio Vineis, stimato e apprezzato organista di Oropa. Aveva 85 anni.

A ricordalo l’amministrazione del Santuario: “Con profondo dolore, abbiamo appreso la morte dell’amato Giulio Vineis, per lunghi anni maestro organista del Santuario di Oropa. Il suo profondo affetto alla Madonna e al Suo Santuario è sempre stato il motivo della sua esemplare dedizione e competenza che si esprimevano nella maestria con cui accompagnava tutte le liturgie. Quando, pochi anni fa, a causa dell’età, aveva chiesto di poter abbandonare questo incarico di cui andava estremamente fiero è stato evidente per tutti che si stava voltando un’altra pagina della secolare storia del Santuario. Il Rettore, le Figlie di Maria, gli Amministratori, il Segretario e tutto il personale del Santuario sono vicini al dolore della famiglia, con la certezza che, il caro Giulio, con le sue armonie, le sue pastorali, i suoi concerti si è guadagnato un posto in Cielo vicino a Colei che per tanti anni ha servito”.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì, alle 17.30, nella chiesa della Santissima Trinità, a Biella. I funerali, affidati all’Impresa Funebre Oropa, avranno luogo nella Basilica Antica di Oropa alle 9.30 di giovedì 20 novembre.