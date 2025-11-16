Pallavolo, l'Under 14 Occhieppese non sbaglia: 3-0 a Gattinara e terzo posto

Trasferta vincente e tre punti d'oro per l'Under 14 dell'ASD Occhieppese Pallavolo, che nella quarta giornata di campionato espugna il Palasport di Gattinara.

Le ragazze allenate da Simone Nicolo hanno offerto una prestazione solida e convincente, imponendosi con un netto 0-3 sulle padrone di casa del Volley Gattinara. La partita ha visto le giovani biellesi sempre in controllo.

Il primo set è stato chiuso sul 18/25, seguito da un secondo parziale dominato e vinto 14/25. Nel terzo set, nonostante il tentativo di reazione del Gattinara, l'Occhieppese ha mantenuto la concentrazione necessaria per chiudere i conti sul 21/25. Questa vittoria è fondamentale per la classifica: i tre punti conquistati oggi proiettano l'Occhieppese al terzo posto solitario con 6 punti.

Le ragazze ora si trovano subito dietro le capoliste Igor Volley e San Giacomo, che si affronteranno domani nello scontro diretto per aggiudicarsi la testa della classifica