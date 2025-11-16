Il Salussola Volley presenta ufficialmente la squadra per la stagione 2025/26 FOTO

Ieri, 15 novembre, si è tenuta presso il Polivalente di Salussola la presentazione ufficiale della squadra di prima Divisione maschile Mercatino Franchising Biella Salussola Volley.

Tra cibo, vino e brindisi il presidente Michael Balasso e il vicepresidente Mattia Gaio hanno chiesto un attimo di attenzione per presentare ai tifosi presenti tutte le persone che formano lo scheletro della squadra con in sottofondo l'inno ufficiale. Hanno iniziato col doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor, nominandoli uno ad uno, incluso il sempre presente Mercatino Franchising Biella che ha sottolineato il suo grande supporto e la felicità di accompagnare la squadra.

Sono stati doverosi poi i ringraziamenti per il rappresentante della FIPAV Daniele Boschetti che, con un discorso commovente pieno di ricordi nel veder crescere alcuni dei giocatori, ha sottolineato il grande impegno del "motore" di questo metaforico "pullman", ovvero del presidente e del vice, lanciando la notizia che, visto il grande lavoro della pallavolo piemontese, da quest'anno ben 2 squadre saliranno in serie B. A seguire è stato presentato l'allenatore Massimo Fabbro che ha messo in risalto il grande valore della squadra che, nonostante i molti infortuni, ha saputo dimostrare grinta da vendere.

Uno ad uno è stata presentata la rosa di questa stagione dai nuovi acquisti fino ai veterani. Infine, un attimo è stato preso per ringraziare le figure dietro le quinte: il preparatore atletico Roberto Monti, la presentatrice Giulia Licciardello, il fotografo ufficiale Ciro Simoni, l'aiutante social Anastasia Aversano, il programmatore Litong Hu, la squadra amatoriale di Salussola con il suo esponente Edzel Morcozo, la Pro Loco di Salussola e il parroco, don Lodovico De Bernardi. La serata si è conclusa con il DJ set di Dj Pizza che ha portato molti giovani e non in pista a festeggiare l'inizio, sebbene già avviato, di questa nuova stagione pallavolistica.