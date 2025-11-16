Calcio femminile, grande impresa per l'ACF Biellese: arriva l'8° successo di fila

Grande prova di maturità per l'ACF Biellese che, sull'ostico campo della Polisportiva Garino, ha centrato l'8° successo di fila e rafforzato il primato nel girone di Promozione. La gara è finita 6 a 0 con le doppiette di Pertel e Ingannamorte e i centri vincenti di Vacca e Carazzolo.

Al termine dell'incontro, si è espressa così il portiere Carolina Marazzato: “È stata una partita complicata, contro un avversario tosto ma alla fine siamo state all'altezza e abbiamo ottenuto un importante vittoria”.