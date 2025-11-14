Taglio del nastro Wooooow! Biella 2025, oggi e domani a Città Studi Biella FOTO e VIDEO

Taglio del nastro oggi venerdì 14 novembre per Wooooow! Biella 2025, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro rivolto agli studenti delle scuole medie, superiori e alle loro famiglie, in programma oggi venerdì 14 e domani sabato 15 novembre a Città Studi Biella.

Wooooow! Biella si articolerà in due sezioni principali:

“Il mio futuro dopo le medie” (ex Versus), curato da Scuole Biellesi in Rete, dedicato agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie;

“Il mio futuro dopo le superiori” (ex It’s my life), organizzato da BiYoung, con quasi 40 stand di Università, Accademie e ITS Academy.

Tra le iniziative più attese, i colloqui individuali con imprenditori di Unione Industriale Biellese, CNA Biella e ANCE Biella, e – per la prima volta – con i professionisti di Cascina Oremo.

Il programma dettagliato è disponibile a questo link .

Tutti gli aggiornamenti su Wooooow!Biella sono disponibili alla pagina dedicata e sui canali social del salone.

Wooooow!Biella è nato nel 2018 dalla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. E' organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete. Grazie al patrocinio e sostegno di: Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi Biella, Confindustria Piemonte e ANCE Biella.