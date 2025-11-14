Dal Nord/Ovest, Mottarone: maxi addestramento dei Vigili del Fuoco tra rocce e soccorsi in quota FOTO

Nelle giornate dal 10 al 13 novembre sui pendii del monte Mottarone (VB) si è svolta una attività addestrativa che ha coinvolto circa quaranta Vigili del Fuoco provenienti dai Comandi di Novara, Vercelli, Verbania, Biella e Torino. Lo scenario simulato riguardava il soccorso ad un escursionista bloccato in cordata durante una arrampicata in parete rocciosa.



In campo le squadre TAS, specializzate in Topografia Applicata al Soccorso, al fine di geolocalizzare l’infortunato e coordinare le squadre di ricerca, squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) per il recupero in cordata e squadre SAPR, ovvero specialisti nell’utilizzo di droni.

L’esercitazione era finalizzata a testare le procedure operative, all’affinamento e al miglioramento del sistema di risposta e soccorso nei casi di persona dispersa in zona impervia sia di giorno che di notte con le relative difficoltà causate dall’assenza di visibilità.