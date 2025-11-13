 / SPORT

SPORT | 13 novembre 2025, 09:20

Simone Bottega per Equipe Vitesse al Giro Monti Savonesi Storico

Simone Bottega per Equipe Vitesse al Giro Monti Savonesi Storico, Foto Julien Pixelrally

Simone Bottega per Equipe Vitesse al Giro Monti Savonesi Storico, Foto Julien Pixelrally

Si è conclusa domenica la 7^ edizione del Giro Monti Savonesi Storico, ultimo appuntamento del Trofeo Rally Zona 1 e Memory Fornaca.

Equipe Vitesse era presente con il navigatore di Valdilana Simone Bottega a fianco del Biellese Luca Prina con la performante BMW M3.

I due hanno fatto una buona gara, nonostante il pilota non fosse in perfetta condizione fisica, cercando comunque di onorare al meglio la loro presenza e proseguire l'affiatamento con la vettura Bavarese ottenendo la dodicesima posizione assoluta e la quarta di classe.

c.s.Equipe Vitesse , s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore