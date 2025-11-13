Simone Bottega per Equipe Vitesse al Giro Monti Savonesi Storico

Si è conclusa domenica la 7^ edizione del Giro Monti Savonesi Storico, ultimo appuntamento del Trofeo Rally Zona 1 e Memory Fornaca.

Equipe Vitesse era presente con il navigatore di Valdilana Simone Bottega a fianco del Biellese Luca Prina con la performante BMW M3.

I due hanno fatto una buona gara, nonostante il pilota non fosse in perfetta condizione fisica, cercando comunque di onorare al meglio la loro presenza e proseguire l'affiatamento con la vettura Bavarese ottenendo la dodicesima posizione assoluta e la quarta di classe.